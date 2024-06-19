Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко живет в апартаментах стоимостью около $900 000 в одном из самых элитных ЖК Киева Regent Hill, однако в декларации чиновника упоминания об этой недвижимости отсутствуют. Об этом говорится в расследовании Hromadske.

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Согласно декларации, у чиновника нет собственной недвижимости в столице, на него зарегистрирован только земельный участок в Киевской области. Также в декларации указано, что Удовиченко арендует квартиру в Голосеевском районе Киева недалеко от метро "Васильковская" – это также элитный ЖК Park Avenue VIP.

Впрочем, журналистам удалось зафиксировать служебную Toyota Camry на номерах прикрытия, которая выезжала из паркинга ЖК Regent Hill на Печерске и через 10 минут заезжала в здание ГБР.

Журналисты выяснили, что квартира в ЖК Regent Hill записана на близкую родственницу сожительницы Удовиченко Кристины Копач. Эта родственница, Ирина Копач, скорее всего, тетя женщины.

Трехкомнатную квартиру в ЖК Regent Hill площадью 125 квадратных метров она приобрела в октябре 2022 года у ООО "Гранд Рент", основательницей которой является супруга бывшего народного депутата от Батькивщины Александра Дубового Светлана.

Рыночная стоимость недвижимости такой площади в указанном ЖК – около $900 000. В то же время в договоре купли-продажи было указано 1,9 млн гривень, что эквивалентно $47 000.

В расследовании говорится, что сама Копач живет в Одессе и работает косметологом. Об этом свидетельствуют подписи контакта в телефонах других пользователей.

24 мая Bihus.Info обнародовало расследование, в котором говорится, что глава Национальной полиции Выговский живет в частном доме под Киевом, оформленном на давнюю подругу его семьи.

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