Схемы показали имущество в Дубае чиновников из Кабмина, оборонпрома и мэрии Киева – видео

Украинские чиновники, отвечая на запросы по поводу их элитного имущества в ОАЭ, заявили, что "ничего об этом не знают"

Дубай (Фото: Depositphotos)

Действующие украинские чиновники из Кабинета министров, оборонпрома и мэрии Киева владеют недвижимостью в Дубае. Об этом стало известно по результатам расследовательского проекта Dubai Unlocked, в котором от Украины принимали участие Схемы и "Слідство.Інфо".

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Около 70 СМИ со всего мира получили данные земельного департамента Дубая, а также государственных коммунальных компаний. Украинские журналисты верифицировали государственных чиновников и их родственников, имеющих недвижимость в Эмиратах.

В списке имеющих ценное имущество в ОАЕ, как отметили представители проекта, нашли, в частности, директора департамента гуманитарной и социальной политики в Кабмине Виталия Коблоша. Его жена приобрела в 2018 году в небоскребе Wyndham Dubai Marina один из самых больших гостиничных номеров стоимостью более $331 000. Схемы отметили, что в декларации Коблошей в то время речь не шла о приобретении этой недвижимости.

Отвечая на вопросы журналистов насчет зарубежной недвижимости, мужчина заявил, что "ничего о ней не знает".

"Первый раз об этом слышу, это что-то непонятное мне", – сказал Коблош.

Вторым чиновником с имуществом в Дубае оказался руководитель бюро управления материально-технического обеспечения, входящего в завод "Искра"Укроборонпрома, Виктор Перепелица. Жена Перепелицы, по информации расследователей, приобрела апартаменты в небоскребе Burj Vista Tower 1 в ОАЕ за $430 000.

Чиновник и его жена по запросу журналистов относительно их имущества в ОАЭ ответили, что не знают о недвижимости. Их дочь заявила, что купила эти апартаменты по общей доверенности от матери – без ведома родителей, но доказательств она не предоставила.

Другим должностным лицом, также имеющим имущество в Эмиратах, оказался директор коммунального автотранспортного предприятия столичной мэрии Дмитрий Рахматуллин. В Схемах сообщили, что в дубайском реестре указаны права чиновника на 16 квартир совокупной площадью 2255 квадратов.

Эту недвижимость он приобрел в 2009 году, но небоскреб Ferretti Luxury Beach Residence так и не построили. Виртуальные квартиры Рахматуллина стоили, как отметили в проекте, $14,5 млн. В декларациях мужчины информация о недвижимости отсутствует.

14 мая в "Слідство.Інфо" сообщили, что ряд украинских чиновников имеют недвижимость в Дубае на десятки миллионов долларов. Среди них есть, в частности, бывшие народные депутаты, прокуроры и судьи.

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