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Заступник голови Нацполіції живе в будинку друзів, які пов'язані з криміналом у РФ – Bihus.Info видео

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 21:26
Дмитро Тишлек (Фото - скриншот з відео)
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Заступник глави Нацполіції Дмитро Тишлек користується нерухомістю та автомобілем родини, яка пов'язана з російським кримінальним угрупованням, а його дружина залишається громадянкою РФ. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Як стверджується в розслідуванні, Дмитро Тишлек, який все життя працює в системі МВС, а навесні 2023 року був призначений заступником голови Національної поліції, якийсь час після переїзду до Києва безоплатно жив у квартирі "ідеолога" проєкту "Велике будівництво" Юрія Голика в елітному ЖК "Французький квартал", а потім, як вважають журналісти, оселився в одному із закритих селищ під Києвом у будинку, який належить родині Нечепоренків – як стверджує сам Тишлек, його близьким друзям. На машині, яка належить цій самій родині, Тишлек виїжджав за кордон, керуючи нею за дорученням.

Журналісти з'ясували, що Віталій Нечепоренко має спільний бізнес із ростовським кримінальним авторитетом Андріаном Родіним, він же "Полузвєрь", якого 2005 року депортували з України до Росії, де він отримав сім років в'язниці.

Инфографика – Bihus.Info

Автори розслідування зазначають, що родина дружини Тишлека, Олександри Балакай, переїхала до Ростовської області РФ та отримала російське громадянство. Російський паспорт самої Балакай влітку цього року було зафіксовано у паспортній базі РФ як дійсний.

Скриншот – Bihus.Info

На ім'я Олександри також виписано її матір'ю довіреність на квартиру у київському ЖК "Новопечерські Липки".

Як пояснюють у Bihus.Info, Тишлек спочатку погодився під запис відповісти на їхні запитання, призначив день і час зустрічі, проте в останній момент все скасував та перестав відповідати на дзвінки, надіславши текстовим повідомленням частину формальних пояснень за фактами, викладеними у розслідуванні.

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Сергій Бережний
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bihus.infoнацполіціяДмитро Тишлек
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