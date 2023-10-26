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Замглавы Нацполиции живет у друзей, которые связаны с российским криминалом – Bihus.Info видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 21:26
Дмитрий Тышлек (Фото - скриншот из видео)
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Заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тышлек пользуется недвижимостью и авто семьи, которая связана с российской криминальной группировкой, а его жена остается гражданкой РФ. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Как утверждается в расследовании, Дмитрий Тышлек, который всю жизнь работает в системе МВД, а весной 2023 года назначен заместителем главы Национальной полиции, некоторое время после переезда в Киев бесплатно жил в квартире "идеолога" проекта "Велике будівництво" Юрия Голика в элитном ЖК "Французский квартал", а затем, как считают журналисты, поселился в одном из закрытых поселков под Киевом в доме, который принадлежит семье Нечепоренко – как утверждает сам Тышлек, его близким друзьям. На машине, которая принадлежит этой же семье, Тышлек выезжал за рубеж, управляя ею по доверенности.

Журналисты выяснили, что у Виталия Нечепоренко есть общий бизнес с ростовским криминальным авторитетом Андрианом Родиным, он же "Полузверь", которого в 2005 году депортировали из Украины в Россию, где он получил семь лет тюрьмы.  

Инфографика – Bihus.Info

Авторы расследования отмечают, что семья жены Тышлека, Александры Балакай, переехала в Ростовскую область РФ и получила российское гражданство. Российский паспорт самой Балакай летом этого года был отмечен в паспортной базе РФ как действительный.

Скриншот – Bihus.Info

На имя Александры также выписана ее матерью доверенность на квартиру в киевском ЖК "Новопечерские Липки".

Как поясняют в Bihus.Info, Тышлек сначала согласился под запись ответить на их вопросы, назначил день и время встречи, однако в последний момент все отменил и перестал отвечать на звонки, прислав текстовым сообщением часть формальных пояснений по фактам, которые были изложены в расследовании.

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Сергей Бережной
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bihus.infoНацполицияДмитрий Тышлек
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