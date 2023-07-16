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Зеленський: Безпека Європи починається тут – із суверенітету України видео

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 21:47
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
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Безпека Європейського континенту починається із суверенітету та сили України. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні до 33-ї річниці Декларації про державний суверенітет України.

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"Сьогодні ми відзначаємо вже 33-тю річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України. 33-тю з багатьох-багатьох таких річниць, які Україні ще належить відзначити", – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна "ніколи не відмовиться від свого суверенітету", і сказав, що "це вже очевидно всім у світі. І хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе".

Україна вже зараз може допомагати іншим вільним націям берегти суверенітет та будувати спільну безпеку, сказав Зеленський.

  • 26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".
  • 27 червня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який поставив під сумнів суверенітет України, та заявив, що той "втоптує свою країну в бруд".
Сергій Бережний
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Володимир Зеленськийсуверенітетнезалежністьвідеозвернення
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