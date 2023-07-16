Безопасность Европейского континента начинается с суверенитета и силы Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении к 33-й годовщине Декларации о государственном суверенитете Украины.
"Сегодня мы отмечаем уже 33-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. 33-ю из очень многих таких годовщин, которые Украине еще предстоит отметить", – сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина "никогда не откажется от своего суверенитета", и сказал, что "это уже очевидно всем в мире. И каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит".
Украина уже сейчас может помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность, сказал Зеленский.
- 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
- 27 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поставил под сомнение суверенитет Украины, и заявил, что тот "втаптывает свою страну в грязь".
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