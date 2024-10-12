Зеленський на гривнях, Волинська трагедія та Курщина — подкаст з Владленом Мараєвим
- Чому Польща шантажує Україну через Волинську трагедію;
- Чи потрібна Курська область Україні;
- Чи є в історії місце міфам та пропаганді (спойлер – так);
- Що має зробити український президент, щоб заслужити місце на банкноті гривні.
Владлен Мараєв, український історик, кандидат історичних наук, автор та ведучий Youtube-каналу "Історія без міфів" – гість нового випуску LIGA Подкаст на Youtube-каналі LIGA.net.
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