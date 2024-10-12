Чому Польща шантажує Україну через Волинську трагедію;

Чи потрібна Курська область Україні;

Чи є в історії місце міфам та пропаганді (спойлер – так);

Що має зробити український президент, щоб заслужити місце на банкноті гривні.

Владлен Мараєв, український історик, кандидат історичних наук, автор та ведучий Youtube-каналу "Історія без міфів" – гість нового випуску LIGA Подкаст на Youtube-каналі LIGA.net.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях