Сьогодні, 27 жовтня, президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота зірка" рідним військовослужбовців ЗСУ та Служби безпеки України, які нагороджені званням Герой України посмертно.

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"Всі імена, які сьогодні прозвучать, – це не просто імена, це імена справжніх подвигів. Імена порятунку – порятунку людей, позицій, держави Україна", – заявив Зеленський.

Молодший сержант Святослав Алексапольський. Загинув від осколкового поранення в серпні 2022 року на Миколаївщині, коли під вогнем ворожої артилерії надавав медичну допомогу пораненому командиру бойової групи.

Льотчик, майор Олександр Борис. Вертоліт Мі-8 під його керуванням був збитий ворожою ракетою неподалік Мар'їнки в березні 2022 року після виконання завдання з ураження цілей противника. Загальний наліт Бориса становив 923 години, з них понад 17 годин – під час широкомасштабного вторгнення РФ.

Командир розвідувальної роти, капітан Степан Воробець. Загинув у червні 2014 року біля селища Ямпіль Донецької області. Коли його розвідувальний підрозділ потрапив у ворожу засідку, капітан особисто знищив трьох терористів, але зазнав поранення від кулі снайпера й загинув через велику втрату крові.

Командир групи спеціальної розвідки, молодший сержант Євген Глоба. У червні 2023 року під час переміщення групи в лісовому масиві на Сумщині натрапив на розтяжку та закрив собою побратимів, захистивши їх ціною власного життя.

Спецпризначенець ССО ЗСУ, головний сержант Володимир Дудченко. У вересні 2022 року біля Ямполя його група зіткнулась з переважальними силами противника, і поранений головний сержант надав медичну допомогу побратимам. Вночі, несучи важкопораненого командира групи до місця евакуації, Дудченко сам натрапив на міну та, прикривши своїм тілом пораненого командира, загинув від отриманих травм.

Оператор дрона, солдат Євген Зінов'єв. З січня до травня 2023 року знищив велику кількість ворожої техніки, піхоти, вогневих точок, складів та сховищ з боєприпасами. У травні, виконуючи бойове завдання в Бахмуті, Зінов'єв загинув внаслідок артобстрілу.

Старший лейтенант Юрій Канюк. Його взвод 23 травня 2022 року пішов в атаку та вклинився в оборону противника, але потрапив під щільний обстріл ворожих танків та артилерії, що не дало змогу просуватися далі. Канюк передав командування командиру роти, а сам залишився з пораненими й утримував позицію, поки не було евакуйовано останнього військового. Прикриваючи відхід евакуаційної групи, він вступив у стрілецький бій з противником та загинув від кульових поранень.

Молодший сержант Дмитро Крамар. Брав участь у боях у Харківській області, Сєвєродонецьку, в обороні кордону на Сумщині та Харківщині, у боях на околиці Кремінної та в Бахмуті. Виконуючи бойове завдання в Бахмуті у складі групи спецпризначення у травні 2023 року, молодший сержант героїчно загинув у бою, зазнавши смертельного вогневого поранення в шию.

Полковник Ігор Ляшенко, командир механізованого батальйону 24 бригади. У 2004-2005 роках брав участь у складі українського миротворчого контингенту в Косові, а з 2014 року його батальйон виконував завдання в Донецькій області. Під час переміщення між пунктами управління підрозділ полковника потрапив у засідку, і Ляшенко під час бою особисто знищив декількох ворогів, але сам загинув від кульових поранень.

Зенітник, солдат Максим Лях. У квітні 2023-го захищав Бахмут. Під час відбиття штурмових дій противника у травні зазнав прямого влучання снайперської кулі в серце та помер на місці.

Командир стрілецької роти, лейтенант Микола Макаревич. Виконував бойове завдання в районі Бахмута. У березні 2023 року зазнав множинних осколкових поранень від розриву міни, проте намагався надати медичну допомогу побратимам і сам загинув в авто евакуації. Штурмові дії супротивника були відбиті завдяки тактичній перевазі, здобутій під командуванням Макаревича.

Оператор-розвідник, солдат Василь Матійчук. Загинув у квітні 2023 року під час повітряної розвідки в районі Малинівки Запорізької області внаслідок ворожого артобстрілу. На рахунку солдата – підірваний ворожий склад, виявлення снайперської пари, понад 300 скидів по бліндажах та окопах противника.

Молодший сержант Сергій Міщенко. Особисто знищив у боях велику кількість ворожої бронетехніки з особовим складом. За заслуги в боях нагороджений орденом "За мужність" І-ІІІ ступенів та "Хрестом бойових заслуг". Під час бою та обстрілу з ворожих танків позицій зведеного взводу 1 грудня 2022 року на Луганщині Міщенко зазнав смертельного поранення.

Командир 15 окремого гірсько-штурмового батальйону, майор Вадим Одуд. Умілі дії батальйону під його керівництвом дозволили прорвати оборону противника вглиб на 30 км та змусити окупанта залишити Херсон. Після втечі російських загарбників з області майор вміло організовував зайняття позицій, які залишив ворог. У листопаді 2022 року на Херсонщині авто Одуда наїхало на вибуховий пристрій, від отриманих поранень він загинув.

Старший сержант Володимир Примаченко. Загинув у бою в червні 2022 року на Донеччині. Завдяки діям Примаченка було забезпечено утримання зайнятих позицій і не допущено прориву переважальних сил противника.

Сержант Михайло Реуцький. Під час бою в Бахмуті в лютому 2023 року ціною власного життя відволік увагу та вогонь противника на себе, прикриваючи вихід побратимів із можливого оточення. Внаслідок щільного ворожого артобстрілу зазнав поранення, несумісного з життям.

Сержант Володимир Сова-Лісовець. Загинув у червні 2022 року під час виконання завдання в районі Привілля Луганської області. У бою з переважальними силами ворога він зазнав множинних вогнепальних поранень. В останні секунди життя знищив вогневу позицію ворога, що дало змогу групі спецпризначення відійти на безпечні рубежі.

Капітан Олег Тарахкало та солдат Біжан Шаропов. Під час виконання завдання біля Шийківки на Харківщині вони замінували й підірвали міст, що не дало змоги противнику підійти ближче, а також корегували вогонь української артилерії, яка знищила колону ворога й зупинила наступ. У квітні 2022 року поблизу Борової противник обстріляв із мінометів і оточив підрозділ Тарахкала та Шаропова. Попри пошкодження техніки військовослужбовці прийняли бій, під час якого зникли безвісти. У жовтні 2022 року пошукова група виявила в Копанках на Харківщині братську могилу, у якій були й тіла героїчно полеглих воїнів.

Спеціаліст І категорії Центру СБУ, капітан Ігор Небось. У січні 2023 року під час боїв біля Бахмута та Опитного особисто знищив ворога, який обстрілював позиції з ручного протитанкового гранатомета. Бої тривали дев’ять годин, внаслідок зіткнення поранень зазнали всі працівники СБУ. Капітан загинув під час виконання бойового завдання.

Старший оперативний співробітник Управління СБУ в Запорізькій області, підполковник Володимир Українець. Загинув у листопаді 2022 року під час виявлення позицій противника в районі Білогір’я. Він ефективно корегував артилерію, придушуючи вогневі точки та завдаючи втрат у живій силі. Під час масованого авіаційного та артилерійського обстрілу, неодноразового прямого влучання в закриту українську позицію підполковник зазнав поранень, несумісних із життям.

У травні Зеленський змінив статут звання Героя України — тепер присвоєння розглядають експерти комісії державних нагород та геральдики.

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