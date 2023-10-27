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Зеленский вручил "Золотые звезды" родным павших Героев: список и истории подвигов – видео видео

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27.10.2023, 19:13
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Сегодня, 27 октября, президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" родным военнослужащих ВСУ и Службы безопасности Украины, которые удостоены звания Герой Украины посмертно.

"Все имена, которые сегодня прозвучат, – это не просто имена, это имена настоящих подвигов. Имена спасения – спасения людей, позиций, государства Украина", – заявил Зеленский.

Младший сержант Святослав Алексапольский. Погиб от осколочного ранения в августе 2022 года в Николаевской области, когда под огнем вражеской артиллерии оказывал медицинскую помощь раненому командиру боевой группы.

Летчик, майор Александр Борис. Вертолет Ми-8 под его управлением был сбит вражеской ракетой недалеко от Марьинки в марте 2022 года после выполнения задания по поражению целей противника. Общий налет Бориса составлял 923 часа, из них более 17 часов – во время широкомасштабного вторжение РФ.

Командир разведывательной роты, капитан Степан Воробец. Погиб в июне 2014-го возле поселка Ямполь Донецкой области. Когда его разведывательное подразделение попало во вражескую засаду, капитан лично уничтожил трех террористов, но получил ранение от пули снайпера и погиб из-за большой потери крови.

Командир группы специальной разведки, младший сержант Евгений Глоба. В июне 2023 года во время перемещения группы в лесном массиве в Сумской области наткнулся на растяжку и закрыл собой побратимов, защитив их ценой собственной жизни.

Спецназовец ССО ВСУ, главный сержант Владимир Дудченко. В сентябре 2022 года возле Ямполя его группа столкнулась с преобладающими силами противника, и раненый главный сержант оказал медицинскую помощь побратимам. Ночью, унося тяжелораненого командира группы к месту эвакуации, Дудченко сам наткнулся на мину и, прикрыв своим телом раненого командира, погиб от полученных травм.

Оператор дрона, солдат Евгений Зиновьев. С января по май 2023-го уничтожил большое количество вражеской техники, пехоты, огневых точек, складов и хранилищ с боеприпасами. В мае, выполняя боевое задание в Бахмуте, Зиновьев погиб в результате артобстрела.

Старший лейтенант Юрий Канюк. Его взвод 23 мая 2022-го пошел в атаку и вклинился в оборону противника, но попал под плотный обстрел вражеских танков и артиллерии, что не позволило продвигаться дальше. Канюк передал командование командиру роты, а сам остался с ранеными и удерживал позицию, пока не был эвакуирован последний военный. Прикрывая уход эвакуационной группы, он вступил в стрелковое сражение с противником и погиб от пулевых ранений.

Младший сержант Дмитрий Крамар. Участвовал в боях в Харьковской области, Северодонецке, в обороне границы в Сумской и Харьковской областях, в боях на окраине Кременной и Бахмуте. Выполняя боевое задание в Бахмуте в составе группы спецназначения в мае 2023 года, младший сержант героически погиб в бою, получив смертельное огненное ранение в шею.

Полковник Игорь Ляшенко, командир механизированного батальона 24 бригады. В 2004-2005 годах принимал участие в составе украинского миротворческого контингента в Косово, а с 2014-го его батальон выполнял задачи в Донецкой области. При перемещении между пунктами управления подразделение полковника попало в засаду, и Ляшенко во время боя лично уничтожил нескольких врагов, но сам погиб от пулевых ранений.

Зенитчик, солдат Максим Лях. В апреле 2023-го защищал Бахмут. Во время отражения штурмовых действий противника в мае получил прямое попадание снайперской пули в сердце и умер на месте.

Командир стрелковой роты, лейтенант Николай Макаревич. Выполнял боевую задачу в районе Бахмута. В марте 2023 года получил множественные осколочные ранения от разрыва мины, однако пытался оказать медицинскую помощь побратимам и сам погиб в авто эвакуации. Штурмовые действия противника были отражены благодаря тактическому преимуществу, полученному под командованием Макаревича.

Оператор-разведчик, солдат Василий Матийчук. Погиб в апреле 2023 года во время воздушной разведки в районе Малиновки Запорожской области в результате вражеского артобстрела. На счету солдата – взорванный вражеский склад, обнаружение снайперской пары, более 300 сбросов по блиндажам и окопам противника.

Младший сержант Сергей Мищенко. Лично уничтожил в боях большое количество вражеской бронетехники с личным составом. За заслуги в боях награжден орденом "За мужество" I-III степеней и "Крестом боевых заслуг". Во время боя и обстрела из вражеских танков позиций сводного взвода 1 декабря 2022 года в Луганской области Мищенко получил смертельное ранение.

Командир 15 отдельного горно-штурмового батальона, майор Вадим Одуд. Умелые действия батальона под его руководством позволили прорвать оборону противника вглубь на 30 км и заставить оккупанта покинуть Херсон. После побега российских захватчиков из области майор умело смог занять оставленные врагом позиции. В ноябре 2022 года в Херсонской области авто Одуда наехало на взрывное устройство, от полученных ранений он погиб.

Старший сержант Владимир Примаченко. Погиб в бою в июне 2022 года в Донецкой области. Благодаря действиям Примаченко было обеспечено удержание занятых позиций и не допущен прорыв превосходящих сил противника.

Сержант Михаил Реуцкий. Во время боя в Бахмуте в феврале 2023-го ценой собственной жизни отвлек внимание и огонь противника на себя, прикрывая выход побратимов из возможного окружения. В результате плотного вражеского артобстрела получил ранение, несовместимое с жизнью.

Сержант Владимир Сова-Лесовец. Погиб в июне 2022-го во время выполнения задания в районе Приволья Луганской области. В бою с превосходящими силами врага он получил множественные огнестрельные ранения. В последние секунды жизни уничтожил огневую позицию врага, что позволило группе спецназначения отойти на безопасные рубежи.

Капитан Олег Тарахкало и солдат Бижан Шаропов. Во время выполнения задания возле Шейковки Харьковской области они заминировали и взорвали мост, что не позволило противнику подойти ближе, а также скорректировали огонь украинской артиллерии, которая уничтожила колонну врага и остановила наступление. В апреле 2022 года вблизи Боровой противник обстрелял из минометов и окружил подразделение Тарахкало и Шаропова. Несмотря на повреждения техники, военнослужащие приняли бой, во время которого пропали без вести. В октябре 2022 года поисковая группа обнаружила в Копанках в Харьковской области братскую могилу, в которой были и тела героически павших воинов.

Специалист I категории Центра СБУ, капитан Игорь Небось. В январе 2023 года во время боев у Бахмута и Опытного лично уничтожил врага, обстреливавшего позиции из ручного противотанкового гранатомета. Бои длились девять часов, в результате столкновения ранения получили все работники СБУ. Капитан погиб при выполнении боевого задания.

Старший оперативный сотрудник Управления СБУ в Запорожской области, подполковник Владимир Украинец. Погиб в ноябре 2022 года при обнаружении позиций противника в районе Белогорья. Он эффективно корректировал артиллерию, подавляя огневые точки и нанося потери живой силе противника. Во время массированного авиационного и артиллерийского обстрела, неоднократного прямого попадания в закрытую украинскую позицию подполковник получил ранения, несовместимые с жизнью.

  • В мае Зеленский изменил устав звания Героя Украины – теперь присвоение рассматривают эксперты комиссии государственных наград и геральдики.

Читайте также: "Россияне не люди. Воюют по беспределу". История Героя Украины Олега Лакусты

Оксана Житнюк
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