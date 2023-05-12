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Зеленский изменил порядок присвоения звания Героя Украины — рассматривать будет комиссия

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 13:19
Зеленский изменил порядок присвоения звания Героя Украины — рассматривать будет комиссия - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский изменил устав звания Героя Украины — теперь рассмотривать присвоение будут эксперты комиссии государственных наград и геральдики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сообщается, что решение принято, чтобы каждый геройский поступок был отдельно рассмотрен и отмечен на наивысшем уровне. 

По словам Зеленского, большое количество обращений и петиций насчет присвоений звания Героя Украины говорит о том, что вопрос требует систематизации. 

Он отметил, что в экспертную группу войдут венное руководство, правоохранители и командующие группировками и родами войск, которые будут отдельно рассматривать каждый геройский поступок и вносить представление на присвоение наград. 

В ОП заявили, что если предварительное рассмотрение представлений на госнаграды будет осуществлять группа экспертов, то материалы вносят на рассмотрение госкомиссии вместе с выводом группы. 

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Дмитрий Гриниченко
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