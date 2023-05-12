Зеленский изменил порядок присвоения звания Героя Украины — рассматривать будет комиссия

Президент Владимир Зеленский изменил устав звания Героя Украины — теперь рассмотривать присвоение будут эксперты комиссии государственных наград и геральдики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Сообщается, что решение принято, чтобы каждый геройский поступок был отдельно рассмотрен и отмечен на наивысшем уровне.

По словам Зеленского, большое количество обращений и петиций насчет присвоений звания Героя Украины говорит о том, что вопрос требует систематизации.

Он отметил, что в экспертную группу войдут венное руководство, правоохранители и командующие группировками и родами войск, которые будут отдельно рассматривать каждый геройский поступок и вносить представление на присвоение наград.

В ОП заявили, что если предварительное рассмотрение представлений на госнаграды будет осуществлять группа экспертов, то материалы вносят на рассмотрение госкомиссии вместе с выводом группы.

В феврале 2023 года в Минобороны анонсировали изменения в работе военно-лечебных комиссий, поскольку на фоне увеличения нагрузки на них во время мобилизации требуется модернизация системы.

В Минздраве сообщили LIGA.net , что ВЛК будут реформироваться по направлениям цифровизации, снижения нагрузки на членов комиссии и упрощения бюрократических процедур.

, что ВЛК будут реформироваться по направлениям цифровизации, снижения нагрузки на членов комиссии и упрощения бюрократических процедур. 11 апреля Рада проголосовала в первом чтении за законопроекты, направленные на упрощение оформления справки об обстоятельствах получения травмы или ранения.

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