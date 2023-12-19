Аварія на Ладижинській ТЕС – знеструмлено декілька районів на Вінниччині
На Ладижинській теплоелектростанції ДТЕК сталася аварія, знеструмлено кілька районів у Вінницькій області. Про це повідомляє АТ "Вінницяобленерго".
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Аварія не пов'язана з атаками окупантів, повідомили в обленерго та попросили не сіяти паніку.
"Енергетики АТ "Вінницяобленерго", Ладижинської ТЕС ДТЕК та Південно –Західного РДЦ докладають максимум зусиль, аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено", – повідомляє підприємство.
Вчора, 18 грудня, адміністрація ТЕС повідомила про заплановані ремонтні роботи сьогодні. У зв'язку з ними попереджали про знеструмлення у Ладижині школи, садочка та одного будинку на годину з 14 до 15.
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