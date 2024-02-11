На кордоні з Польщею добудовують новий пункт пропуску і планують ще один – фото
Будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" у Львівській області завершиться протягом шести місяців, розказав голова Львівської обладміністрації Максим Козицький.
"Нижанковичі – Мальховичі" почали будувати у вересні 2021 року. З лютого 2023 року він працює для порожніх вантажівок, попри недобудовану інфраструктуру.
10 лютого Козицький разом із новою пані воєводою Підкарпатського воєводства Польщі Терезою Кубас-Гуль оглянули перебіг робіт.
"Пані воєвода зауважила, що створення пішохідного пункту пропуску могло б стати наступним етапом проєкту. Цілком підтримую цю думку. Крім того, минулого місяця Львівська ОДА подала у Мінінфраструктури пропозицію доповнити угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" залізничним сполученням. Аналогічне звернення до польського профільного міністерства скерувало Підкарпатське воєводство. Очікуємо на відповіді", – написав Козицький у Facebook.
Голова області розказав також, що Львівська область розраховує на подальшу розбудову кордону з Польщею і хоче ще один пункт пропуску – "Лопушанка-Міхновець".
"Домовилися, що після завершення робіт на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" повернемося до цього питання й обговоримо джерела фінансування будівництва майбутнього пункту пропуску, його тип і розташування", – сказав він.
- Зараз на кордоні з Польщею Україна має 14 пунктів пропуску, зокрема автомобільних – вісім. Голова Львівської ОДА Максим Козицький говорив, що в області можна було б побудувати ще щонайменше п’ять нових: Варяж-Усьмеж, Белз-Будинін, Мшанець-Бандрув, Лопушанка-Міхновець і Боберка-Смольник.
- Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян у 2019 році взагалі казав, що кількість контрольно-пропускних пунктів на західному напрямку має бути збільшена щонайменше вдесятеро.