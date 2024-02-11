На кордоні з Польщею добудовують новий пункт пропуску і планують ще один – фото

Пункт пропуску Нижанковичі – Мальховичі на кордоні з Польщею добудують за шість місяців

Фото: Львівська ОДА

Будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" у Львівській області завершиться протягом шести місяців, розказав голова Львівської обладміністрації Максим Козицький.

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"Нижанковичі – Мальховичі" почали будувати у вересні 2021 року. З лютого 2023 року він працює для порожніх вантажівок, попри недобудовану інфраструктуру.

10 лютого Козицький разом із новою пані воєводою Підкарпатського воєводства Польщі Терезою Кубас-Гуль оглянули перебіг робіт.

Фото: Львівська ОДА

"Пані воєвода зауважила, що створення пішохідного пункту пропуску могло б стати наступним етапом проєкту. Цілком підтримую цю думку. Крім того, минулого місяця Львівська ОДА подала у Мінінфраструктури пропозицію доповнити угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" залізничним сполученням. Аналогічне звернення до польського профільного міністерства скерувало Підкарпатське воєводство. Очікуємо на відповіді", – написав Козицький у Facebook.

Голова області розказав також, що Львівська область розраховує на подальшу розбудову кордону з Польщею і хоче ще один пункт пропуску – "Лопушанка-Міхновець".

"Домовилися, що після завершення робіт на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" повернемося до цього питання й обговоримо джерела фінансування будівництва майбутнього пункту пропуску, його тип і розташування", – сказав він.