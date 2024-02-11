На границе с Польшей достраивают новый пункт пропуска и планируют еще один – фото
Строительство международного автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" во Львовской области завершится в течение шести месяцев, рассказал глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий.
10 февраля Козицкий вместе с новым воеводой Подкарпатского воеводства Польши Терезой Кубас-Гуль осмотрели ход работ.
"Госпожа воевода отметила, что создание пешеходного пункта пропуска могло бы стать следующим этапом проекта. Полностью поддерживаю это мнение. Кроме того, в прошлом месяце Львовская ОГА подала в Мининфраструктуры предложение дополнить соглашение о создании международного автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" железнодорожным сообщением. Аналогичное обращение в польское профильное министерство направило Подкарпатское воеводство. Ожидаем ответов", — написал Козицкий в Facebook.
Глава области рассказал также, что Львовская область рассчитывает на дальнейшее развитие границы с Польшей и хочет еще один пункт пропуска – "Лопушанка-Михновец".
"Договорились, что после завершения работ на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" вернемся к этому вопросу и обсудим источники финансирования строительства будущего пункта пропуска, его тип и расположение", — сказал он.
- Сейчас на границе с Польшей у Украины 14 пунктов пропуска, в том числе автомобильных – восемь. Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий говорил, что в области можно было бы построить еще не менее пяти новых: Варяж-Усьмеж, Белз-Будинин, Мшанец-Бандрув, Лопушанка-Михновец и Боберка-Смольник.
- Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян в 2019 году вообще говорил, что количество контрольно-пропускных пунктов на западном направлении должно быть увеличено минимум в десять раз.