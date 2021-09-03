На границе Польши и Украины начинают строить новый пункт пропуска
На границе Польши и Украины заложен первый камень строительства нового пункта пропуска – Нижанковичи-Мальховичи. Завершить строительство планируют через четыре года, сообщил в Facebook глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
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По его словам, первый камень заложили сегодня на территории Польши, пункт пропуска должны начать строить в ближайшее время. Он будет предназначен для автомобилей и автобусом, которые весят не более 3,5 тонн.
Проект по строительству пункта пропуска реализует Подкарпатское воеводство Польши, его планируют построить за четыре года, пишет Козицкий. Цена проекта – 109 млн злотых (около 772 млн грн).
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Украина со своей стороны строит дорогу к пункту пропуска, отмечает глава ОГА. Работы на трассе Т-14-18 (Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый) начались в марте 2021-го, предварительный срок окончания работ – декабрь 2022.
По словам Козицкого, стоимость дорожных работ – 19 млн евро. Трассой занимается польская фирма DROG-Bud Sp. Должно появится почти 46 км хорошей дороги, надеется глава ОГА.
- До 15 сентября не работает пункт пропуска во временно оккупированный Крым.
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