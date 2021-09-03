UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На границе Польши и Украины начинают строить новый пункт пропуска

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 17:39
На границе Польши и Украины начинают строить новый пункт пропуска - Фото
Граница Польши и Украины (фото - Максим Козицький, Facebook)

На границе Польши и Украины заложен первый камень строительства нового пункта пропуска – Нижанковичи-Мальховичи. Завершить строительство планируют через четыре года, сообщил в Facebook глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, первый камень заложили сегодня на территории Польши, пункт пропуска должны начать строить в ближайшее время. Он будет предназначен для автомобилей и автобусом, которые весят не более 3,5 тонн.

Проект по строительству пункта пропуска реализует Подкарпатское воеводство Польши, его планируют построить за четыре года, пишет Козицкий.  Цена проекта – 109 млн злотых (около 772 млн грн).

Читайте также: Дуда ввел чрезвычайное положение на границе Польши и Беларуси

Украина со своей стороны строит дорогу к пункту пропуска, отмечает глава ОГА. Работы на трассе Т-14-18 (Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый) начались в марте 2021-го, предварительный срок окончания работ – декабрь 2022.

По словам Козицкого, стоимость дорожных работ – 19 млн евро. Трассой занимается польская фирма DROG-Bud Sp. Должно появится почти 46 км хорошей дороги, надеется глава ОГА.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина граница польша пункт пропуска Нижанковичи Мальховичи
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 