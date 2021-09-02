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Дуда ввел чрезвычайное положение на границе Польши и Беларуси

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02.09.2021, 16:07
Дуда ввел чрезвычайное положение на границе Польши и Беларуси - Фото
Анджей Дуда (Фото: Radek Pietruszka/ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на границе Польши и Беларуси из-за миграционного кризиса. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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"Буквально минуту назад президент решил издать постановление о введении чрезвычайного положения на территории, указанной в заявлении Совета министров – это примерно трехкилометровая полоса Люблинского и Подляского воеводств, это граница между Польшей и Беларусью", –  сообщил сегодня пресс-секретарь канцелярии Дуды Блажей Спихальский.

Несколько дней назад правительство Польши призвало Дуду ввести 30-дневное чрезвычайное положение в приграничных районах Люблинского и Подляского воеводств, где находятся 183 населенных пункта. 

В Совете министров Польши заявляли, что обстановка на границе остается напряженной, поскольку режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает направлять к ней нелегальных мигрантов.

В канцелярии Дуды отметили, что решение о ЧП было принято "в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку" из-за ситуации на границе с Беларусью.

Читайте также: Силовики Лукашенко щитами выталкивали мигрантов из Беларуси – видео с литовской границы

Журналисты пишут, что во время режима ЧП могут вводить запрет на массовые собрания, запрещать находиться в установленных местах в определенное время, запрещать снимать те или иные объекты, ограничивать право на владение оружием, обязывать носить с собой документы и ограничивать доступ к публичной информации о деятельности по охране границы.

Полный перечень ограничений станет известен после публикации постановления. По словам главы МВД Мариуша Камински, его опубликуют сегодня. Журналисты же отмечают, что постановление о ЧП может отменить Сейм – парламент Польши.

Смотрите также: Спецназ из Беларуси пересек границу Литвы вместе с мигрантами: видео инцидентов 

Марк Сировой
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