Дуда ввел чрезвычайное положение на границе Польши и Беларуси
Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на границе Польши и Беларуси из-за миграционного кризиса. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
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"Буквально минуту назад президент решил издать постановление о введении чрезвычайного положения на территории, указанной в заявлении Совета министров – это примерно трехкилометровая полоса Люблинского и Подляского воеводств, это граница между Польшей и Беларусью", – сообщил сегодня пресс-секретарь канцелярии Дуды Блажей Спихальский.
Несколько дней назад правительство Польши призвало Дуду ввести 30-дневное чрезвычайное положение в приграничных районах Люблинского и Подляского воеводств, где находятся 183 населенных пункта.
В Совете министров Польши заявляли, что обстановка на границе остается напряженной, поскольку режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает направлять к ней нелегальных мигрантов.
В канцелярии Дуды отметили, что решение о ЧП было принято "в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку" из-за ситуации на границе с Беларусью.
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Журналисты пишут, что во время режима ЧП могут вводить запрет на массовые собрания, запрещать находиться в установленных местах в определенное время, запрещать снимать те или иные объекты, ограничивать право на владение оружием, обязывать носить с собой документы и ограничивать доступ к публичной информации о деятельности по охране границы.
Полный перечень ограничений станет известен после публикации постановления. По словам главы МВД Мариуша Камински, его опубликуют сегодня. Журналисты же отмечают, что постановление о ЧП может отменить Сейм – парламент Польши.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 17 августа 12 беларуских спецназовцев незаконно перешли на территорию Литвы и, по данным литовского МВД, буквально затолкали туда группу нелегалов.
- 30 августа в Минобороны Польши заявили, что готовятся к провокациям на границах во время сентябрьских учений России и Беларуси Запад-2021.
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