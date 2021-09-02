Дуда ввел чрезвычайное положение на границе Польши и Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на границе Польши и Беларуси из-за миграционного кризиса. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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"Буквально минуту назад президент решил издать постановление о введении чрезвычайного положения на территории, указанной в заявлении Совета министров – это примерно трехкилометровая полоса Люблинского и Подляского воеводств, это граница между Польшей и Беларусью", – сообщил сегодня пресс-секретарь канцелярии Дуды Блажей Спихальский.

Несколько дней назад правительство Польши призвало Дуду ввести 30-дневное чрезвычайное положение в приграничных районах Люблинского и Подляского воеводств, где находятся 183 населенных пункта.

В Совете министров Польши заявляли, что обстановка на границе остается напряженной, поскольку режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает направлять к ней нелегальных мигрантов.

В канцелярии Дуды отметили, что решение о ЧП было принято "в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку" из-за ситуации на границе с Беларусью.

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Журналисты пишут, что во время режима ЧП могут вводить запрет на массовые собрания, запрещать находиться в установленных местах в определенное время, запрещать снимать те или иные объекты, ограничивать право на владение оружием, обязывать носить с собой документы и ограничивать доступ к публичной информации о деятельности по охране границы.

Полный перечень ограничений станет известен после публикации постановления. По словам главы МВД Мариуша Камински, его опубликуют сегодня. Журналисты же отмечают, что постановление о ЧП может отменить Сейм – парламент Польши.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

17 августа 12 беларуских спецназовцев незаконно перешли на территорию Литвы и, по данным литовского МВД, буквально затолкали туда группу нелегалов.

30 августа в Минобороны Польши заявили, что готовятся к провокациям на границах во время сентябрьских учений России и Беларуси Запад-2021.

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Марк Сировой

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