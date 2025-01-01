Поліція перевіряє інформацію про запуск феєрверків у Нікополі
Правоохоронні органи перевіряють інформацію про запуск феєрверків у місті Нікополь Дніпропетровської області, яке щодня потерпає від обстрілів з боку російських загарбників. Про це повідомила пресслужба Поліції Дніпропетровської області.
Відповідну інформацію поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж. Для перевірки повідомлення на місце направлені наряди поліції.
Правоохоронці нагадали, що використання більшості салютів, феєрверків та петард заборонено законом.
Від листопада 2023 року в Україні діє заборона на використання та розповсюдження піротехніки, салютів, феєрверків та петард. Порушникам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.
- 5 червня 2022 року Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив уряду розглянути це питання.
- 23 червня в Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом.
- 3 травня 2023 року президент підписав закон про заборону феєрверків та петард.