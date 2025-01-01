Поліція перевіряє інформацію про запуск феєрверків у Нікополі

З 2023 року в Україні діє заборона на використання та розповсюдження піротехніки

Феєрверк (Ілюстративне фото: Bertha Wang/EPA)

Правоохоронні органи перевіряють інформацію про запуск феєрверків у місті Нікополь Дніпропетровської області, яке щодня потерпає від обстрілів з боку російських загарбників. Про це повідомила пресслужба Поліції Дніпропетровської області.

Відповідну інформацію поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж. Для перевірки повідомлення на місце направлені наряди поліції.

Правоохоронці нагадали, що використання більшості салютів, феєрверків та петард заборонено законом.

Від листопада 2023 року в Україні діє заборона на використання та розповсюдження піротехніки, салютів, феєрверків та петард. Порушникам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.