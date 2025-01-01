Полиция проверяет информацию о запуске фейерверков в Никополе
Правоохранительные органы проверяют информацию о запуске фейерверков в городе Никополь Днепропетровской области, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Днепропетровской области.
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Соответствующую информацию полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Для проверки сообщения на место направлены полицейские наряды.
Правоохранители напомнили, что использование большинства салютов, фейерверков и петард запрещено законом.
С ноября 2023 года в Украине действует запрет на использование и распространение пиротехники, салютов, фейерверков и петард. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.
- 5 июня 2022 года Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков во время военного положения и поручил правительству рассмотреть этот вопрос.
- 23 июня в Киеве запретили фейерверки во время войны и езду на авто с громким выхлопом.
- 3 мая 2023 года президент подписал закон о запрете фейерверков и петард.