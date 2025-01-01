Полиция проверяет информацию о запуске фейерверков в Никополе

С 2023 года в Украине действует запрет на использование и распространение пиротехники

Фейерверк (Иллюстративное фото: Bertha Wang/EPA)

Правоохранительные органы проверяют информацию о запуске фейерверков в городе Никополь Днепропетровской области, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Днепропетровской области.

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Соответствующую информацию полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Для проверки сообщения на место направлены полицейские наряды.

Правоохранители напомнили, что использование большинства салютов, фейерверков и петард запрещено законом.

С ноября 2023 года в Украине действует запрет на использование и распространение пиротехники, салютов, фейерверков и петард. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.