Росія масовано атакувала Україну: є наслідки у Львові, Луцьку, Харкові та Чернівцях – фото

Ворог запускав по Україні дрони та ракети, інформація про загиблих не надходила

Наслідки атаки на Львів (Фото: t.me/andriysadovyi)

Росія в ніч на 12 липня та під ранок атакувала Україну дронами та ракетами – у Львові та Луцьку виникли пожежі та пошкоджені будинки, у Чернівецькій області також чули вибухи, а в Харкові загорілося непрацююче підприємство. Про наслідки повідомила місцева влада.

У Львові вибухи пролунали у кількох районах, зафіксовано влучання у двоповерховий житловий будинок на вулиці Митрополита Андрея, повідомив міський голова Андрій Садовий. За даними голови обласної військової адміністрації Максима Козицького, в будинку частково зруйнований під'їзд, стався витік газу та води.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі на площі близько 200 кв. м. Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Через це зранку у місті не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32. Також є влучання на вулиці Олени Степанівни.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці", – повідомив мер.

У Луцьку фактично знищений приватний житловий будинок, повідомив мер Ігор Поліщук. Внаслідок атаки в окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна, загорівся автомобіль. Решта інформації щодо збитків ще уточнюється.

Інформації про загиблих немає, а про постраждалих Поліщук не повідомив.

Під ранок Росія атакувала Харків вісьмома дронами та двома керованими авіабомбами (КАБ), повідомив міський голова Ігор Терехов. Основний удар прийшовся по підприємству, яке не працює вже кілька років – загорілися кілька складських будівель. Також один із дронів влучив по обʼєкту критичної інфраструктури.

У Київському районі у кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, постраждали двоє людей: чоловіки 55 та 33 років, їх шпиталізовано.

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що у місті була небезпека застосування дронів, працювала протиповітряна оборона. Також, за його словами, окупанти запустили ракети в бік заходу України.