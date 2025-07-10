Росія пошкодила посольство Ватикану в Києві під час атаки 10 липня – фото

Посольство Ватикану в Києві (Фото: kyiv diplomatic)

Під час масованої російської атаки на Київ вночі 10 липня пошкоджено приміщення Апостольської Нунціатури (посольства Ватикану у столиці). Про це повідомляє Vatican News з посиланням на слова апостольського нунція (посла), архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса.

Він зазначив, що особисто бачив та чув, як літали дрони над будинками та над посольством. Одна цивільна будівля була пошкоджена приблизно за 70 метрів від посольства, а інша – приблизно за 90 метрів.

"Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення. Ми підібрали близько 10 досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети", – сказав Кульбокас.

Працівники посольства не постраждали, але вибухи справили враження на представників Ватикану, зазначив посол.

Дипустанова розташована у Шевченківському районі Києва поруч з іншими посольствами. Під час попередніх обстрілів ракети та дрони прилітали за кілька сотень метрах від нунціатури, сказав Кульбокас.

Осколки, підібрані на території нунціатури (Фото: vaticannews)