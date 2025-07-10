Россия повредила посольство Ватикана в Киеве во время атаки 10 июля – фото

Посольство Ватикана в Киеве (Фото: kyiv diplomatic)

Во время массированной атаки на Киев ночью 10 июля повреждено помещение Апостольской Нунциатуры (посольства Ватикана в столице). Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на слова апостольского нунция (посла), архиепископа Висвальдаса Кульбокаса.

Он отметил, что лично видел и слышал, как летали дроны над домами и над посольством. Одно гражданское здание было повреждено примерно в 70 метрах от посольства, а другое – примерно в 90 метрах.

"Наши помещения также получили определенные повреждения: в главном здании повреждена крыша, а также получили повреждения гараж и служебное помещение. Мы подобрали около 10 достаточно больших осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты", – сказал Кульбокас.

Сотрудники посольства не пострадали, но взрывы произвели впечатление на представителей Ватикана, отметил посол.

Дипучреждение находится в Шевченковском районе Киева рядом с другими посольствами. Во время предыдущих обстрелов ракеты и дроны прилетали в нескольких сотнях метров от нунциатуры, сказал Кульбокас.

Осколки, подобранные на территории нунциатуры (Фото: vaticannews)