У Києві демонтували незаконний "храм-МАФ" Московського патріархату
Фото: Національний музей історії України

У Києві демонтували самочинний "храм-МАФ", який всупереч законодавству звела Українська православна церква Московського патріархату на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомили в Facebook-акаунті музею та в Медіацентрі Україна.

У заяві музею зазначається, що звільнену територію будуть використовувати для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм. Також у майбутньому планують археологічні дослідження ділянок, які досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами.

"Сьогодні ми розв’язуємо проблему, до якої призвели варварські кроки Московського патріархату та відверта проросійська позиція влади часів Януковича. Українська спадщина має належати виключно українцям", — заявила в коментарі Медіацентру Україна директорка Скарбниці музею Наталія Панченко.

У музеї наголосили, що зведення споруди відбулося з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології Національної академії наук, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена. За документами це були три кіоски по 20 квадратних метрів, звідки і зʼявилася назва "храм-МАФ".

У Києві демонтували незаконний "храм-МАФ" Московського патріархату
Національний музей історії України

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