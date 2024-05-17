В Киеве демонтировали незаконный "храм-МАФ" Московского патриархата

Фото: Национальный музей истории Украины

В Киеве демонтировали самовольный "храм-МАФ", который, вопреки законодательству, возвела Украинская православная церковь Московского патриархата на территории Национального музея истории Украины в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Facebook-аккаунте музея и в Медиацентре Украина.

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В заявлении музея отмечается, что освободившуюся территорию будут использовать для проведения просветительских мероприятий и детских программ. Также в будущем планируются археологические исследования участков, которые до сих пор не были изучены или не стали экспозиционными объектами.

"Сегодня мы решаем проблему, к которой привели варварские шаги Московского патриархата и откровенная пророссийская позиция власти времен Януковича. Украинское наследие должно принадлежать исключительно украинцам", — заявила в комментарии Медиацентру Украина директор Сокровищницы музея Наталия Панченко.

В музее отметили, что строительство сооружения происходило с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии Национальной академии наук, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, в эксплуатацию здание в установленном порядке так и не было введено. По документам это были три киоска по 20 квадратных метров, откуда и появилось название "храм-МАФ".

Национальный музей истории Украины

15 февраля 2023 года суд обязал УПЦ МП самостоятельно демонтировать незаконное сооружение.

В сентябре того же года апелляционный суд подтвердил это решение. Однако религиозная община его проигнорировала.

У музея не было собственных средств на демонтаж, поэтому в апреле 2024 года объявил о сборе 772 000 грн для сноса "храма-МАФа". За 16 часов удалось собрать более 870 000 грн.

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