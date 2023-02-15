"Храм-киоск" Московского патриархата у Десятинной церкви в Киеве снесут: есть решение суда

15 февраля Хозяйственный суд Киева обязал снести незаконно построенный "храм-маф" на территории Национального музея истории Украины. Об этом в Telegram написал министр культуры Александр Ткаченко.

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Суд постановил, что построенная религиозной общиной УПЦ МП часовня, которая находится возле Десятинной церкви, возведена без разрешения, поэтому должна быть демонтирована.

Ткаченко отметил, что часовня находится "в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство". Она также "нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

"Иск Нацмузея удовлетворен", – прокомментировал министр.

Десятинная церковь была разрушена во время монгольского нашествия в XIII веке, от нее остались только участки фундамента. В 2007-2008 годах УПЦ МП поставила возле нее часовню, позже заменив ее каменным "храмом". При президенте Викторе Януковиче Московский патриархат зарегистрировал здание, но в 2020-м музей подал иск о его сносе.

"Устранить препятствия для музея в пользовании земельным участком, обязав религиозную общину освободить самовольно занятый земельный участок площадью 152 кв. м путем сноса за счет религиозной общины. И за счет религиозной общины провести в прежнее состояние", – цитирует судью ресурс Ґрати.

Решение вступит в силу после срока, отведенного для подачи апелляции (20 дней), если община не будет обжаловать его.

УПЦ МП также должна компенсировать музею судебный сбор (более 4000 грн и около 30 000 грн на экспертизы).

В январе 2023 года против наместника Лавры Павла было возбуждено уголовное дело.

1 февраля экспертиза решила, что УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви.

Євген Пилипенко

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