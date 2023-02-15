UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Храм-киоск" Московского патриархата у Десятинной церкви в Киеве снесут: есть решение суда

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 15:38
Фото: Telegram/Александр Ткаченко

15 февраля Хозяйственный суд Киева обязал снести незаконно построенный "храм-маф" на территории Национального музея истории Украины. Об этом в Telegram написал министр культуры Александр Ткаченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Суд постановил, что построенная религиозной общиной УПЦ МП часовня, которая находится возле Десятинной церкви, возведена без разрешения, поэтому должна быть демонтирована.

Ткаченко отметил, что часовня находится "в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство". Она также "нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

"Иск Нацмузея удовлетворен", – прокомментировал министр.

Десятинная церковь была разрушена во время монгольского нашествия в XIII веке, от нее остались только участки фундамента. В 2007-2008 годах УПЦ МП поставила возле нее часовню, позже заменив ее каменным "храмом". При президенте Викторе Януковиче Московский патриархат зарегистрировал здание, но в 2020-м музей подал иск о его сносе.

"Устранить препятствия для музея в пользовании земельным участком, обязав религиозную общину освободить самовольно занятый земельный участок площадью 152 кв. м путем сноса за счет религиозной общины. И за счет религиозной общины провести в прежнее состояние", – цитирует судью ресурс Ґрати.

Решение вступит в силу после срока, отведенного для подачи апелляции (20 дней), если община не будет обжаловать его.

УПЦ МП также должна компенсировать музею судебный сбор (более 4000 грн и около 30 000 грн на экспертизы).

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
религия упц мп московский патриархат храм маф александр ткаченко Минкульт десятинная церковь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 