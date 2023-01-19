Против наместника Лавры Павла открыто уголовное дело

Против митрополита УПЦ МП, наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедь) открыли уголовное производство из-за его высказываний в адрес Православной Церкви Украины и ее предстоятеля Епифания. Об этом сообщает нардеп Ярослав Юрчишин, по заявлению которого и возбуждено дело.

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Производство открыто "по факту произнесения священнослужителем УПЦ МП высказываний, направленных на разжигание религиозной розни", говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Юрчишина.

Действия Павла квалифицируются по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (ч. 2 ст. 161 УК).

Юрчишин приводит слова священника из рождественской речи, из-за которых депутат и обратился в правоохранительные органы: "Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник – это Филарет, самосвят – Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого – сущего черта? Раскольника? Вся мерзость "началась с Филарета".

"Сегодня властные ироды отвергают Христа, убивают не 14 000 младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали гонение на Церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группа безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против церкви. Главное для них не война. Главное – уничтожить святую соборную и апостольскую церковь. То есть нас с вами отвлечь от Христа", – сказал Павел.

Ранее Павел (Лебедь) призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на территории Лавры Успенский собор и Трапезную церковь за УПЦ МП.

Министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что у УПЦ МП истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре.

Епифаний 7 января провел в Успенском соборе рождественское богослужение.

Вадим Ребрина

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