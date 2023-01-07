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Епифаний: Из Киево-Печерской лавры уходит нечестивый дух "русского мира"

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 12:38
Епифаний: Из Киево-Печерской лавры уходит нечестивый дух
Епифаний в Лавре 7 января (Фото: скриншот видео)

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что из Киево-Печерской Лавры уходит искусственный и нечестивый дух "русского мира". Об этом он сказал во время богослужения в Успенском соборе лавры 7 января.

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По его словам, украинцы празднуют второе рождение Лавры.

"Из нее уходит искусственный и нечестивый дух "русского мира". И возвращается дух истинного служения православию и украинскому народу", — сказал митрополит. 

Он отметил, что Украина не желала войны, а дьявольская злоба сподвигла Россию напасть. Епифаний сказал, что украинцы разрушили планы РФ по быстрой оккупации страны, а Украина уже одержала моральную победу. 

Священнослужитель призвал молиться за украинских воинов, жителей временно оккупированных территорий, пленных и беженцев. 

Читайте также: Московский патриархат не имеет права быть на канонической территории Украины – Епифаний

Дмитро Гриниченко
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