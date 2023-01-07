Епифаний: Из Киево-Печерской лавры уходит нечестивый дух "русского мира"

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что из Киево-Печерской Лавры уходит искусственный и нечестивый дух "русского мира". Об этом он сказал во время богослужения в Успенском соборе лавры 7 января.

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По его словам, украинцы празднуют второе рождение Лавры.

"Из нее уходит искусственный и нечестивый дух "русского мира". И возвращается дух истинного служения православию и украинскому народу", — сказал митрополит.

Он отметил, что Украина не желала войны, а дьявольская злоба сподвигла Россию напасть. Епифаний сказал, что украинцы разрушили планы РФ по быстрой оккупации страны, а Украина уже одержала моральную победу.

Священнослужитель призвал молиться за украинских воинов, жителей временно оккупированных территорий, пленных и беженцев.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории Успенский собор и Трапезную церковь за УПЦ МП.

Министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что у УПЦ МП истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней лавре.

После победы Украины в войне единой Российской православной церкви больше не будет – будут "куски" этой церкви, считает Епифаний.

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Дмитро Гриниченко

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