У Львові розпочинають будівництво крематорію, мають відкрити до кінця року
У Львові 2 січня стартувало будівництво крематорію, який буде частиною Голосківського кладовища. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
За планом крематорій запрацює до кінця 2025 року, його проєкт обрали на архітектурному конкурсі у 2021 році.
"Починаємо у Львові будівництво крематорію. Сьогодні заклали капсулу <...> Розумію, що це питання може бути дискусійним, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору. Це головне", – написав Садовий.
Влітку 2024 року повідомлялося, що Львівське комунальне підприємство "Муніципальна обрядова служба" візьме кредит у держбанку на 60 млн грн на будівництво крематорію.
- 18 грудня 2024 року стало відомо, що на території київського міського крематорію та розміщеному на ньому меморіально-обрядовому комплексі "Парк памʼяті" планують провести роботи з капітального ремонту, реконструкції та реставрації.