У Львові розпочинають будівництво крематорію, мають відкрити до кінця року

Проєкт крематорію Голосківського кладовища обрали на архітектурному конкурсі у 2021 році

Фото: Андрій Садовий/Telegram

У Львові 2 січня стартувало будівництво крематорію, який буде частиною Голосківського кладовища. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

За планом крематорій запрацює до кінця 2025 року, його проєкт обрали на архітектурному конкурсі у 2021 році.

"Починаємо у Львові будівництво крематорію. Сьогодні заклали капсулу <...> Розумію, що це питання може бути дискусійним, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору. Це головне", – написав Садовий.

Влітку 2024 року повідомлялося, що Львівське комунальне підприємство "Муніципальна обрядова служба" візьме кредит у держбанку на 60 млн грн на будівництво крематорію.