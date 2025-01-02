Во Львове приступают к строительству крематория, должны открыть до конца года
Во Львове 2 января стартовало строительство крематория, который будет частью Голосковского кладбища. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
По плану крематорий заработает до конца 2025 года, его проект был выбран на архитектурном конкурсе в 2021 году.
"Начинаем во Львове строительство крематория. Сегодня заложили капсулу <...> Понимаю, что этот вопрос может быть дискуссионным, но каждый семья и каждый человек должны иметь право выбора. Это главное", – написал Садовый.
Летом 2024 года сообщалось, что Львовское коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба" возьмет кредит в госбанке на 60 млн грн на строительство крематория.
- 18 декабря 2024 стало известно, что на территории киевского городского крематория и размещенном на нем мемориально-обрядовом комплексе "Парк памяти" планируют провести работы по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации.