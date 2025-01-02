Во Львове приступают к строительству крематория, должны открыть до конца года

Проект крематория Голосковского кладбища избрали на архитектурном конкурсе в 2021 году

Фото: Андрей Садовый/Telegram

Во Львове 2 января стартовало строительство крематория, который будет частью Голосковского кладбища. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

По плану крематорий заработает до конца 2025 года, его проект был выбран на архитектурном конкурсе в 2021 году.

"Начинаем во Львове строительство крематория. Сегодня заложили капсулу <...> Понимаю, что этот вопрос может быть дискуссионным, но каждый семья и каждый человек должны иметь право выбора. Это главное", – написал Садовый.

Летом 2024 года сообщалось, что Львовское коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба" возьмет кредит в госбанке на 60 млн грн на строительство крематория.