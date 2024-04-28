У цирку Запоріжжя неповнолітні гімнасти зірвалися з триметрової висоти – відео 18+
У Запорізькому державному цирку під час виконання гімнастичного номера 15-річний хлопець та 12-річна дівчинка зірвалися з триметрової висоти. Поліція заявила про початок розслідування.
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Інцидент стався ввечері 27 квітня під час вистави в міському цирку.
У поліції розповіли, що акробати не втримались на канаті та зірвалися з триметрової висоти.
Через падіння вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі поранені гімнасти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.
Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці.
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