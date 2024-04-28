В цирке Запорожья несовершеннолетние гимнасты сорвались с трехметровой высоты – видео 18+

Полиция начала расследование по факту нарушения требований законодательства об охране труда

Фото: Discover.ua

В Запорожском государственном цирке во время исполнения гимнастического номера 15-летний парень и 12-летняя девочка сорвались с трехметровой высоты. Полиция заявила о начале расследования.

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Инцидент произошел вечером 27 апреля во время спектакля в городском цирке.

В полиции рассказали, что акробаты не удержались на канате и сорвались с трехметровой высоты.

Из-за падения они получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время раненые гимнасты находятся в больнице, угрозы их жизни нет.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения требований законодательства об охране труда.

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