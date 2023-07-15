В Ірпені виявили братську могилу часів Другої світової війни – фото
15.07.2023, 06:40
Братська могила в Ірпені (Фото: Тарас В'язовченко)
В Ірпені на Київщині виявили братську могилу часів Другої світової війни. Про це повідомив депутат Ірпінської міськради Тарас В'язовченко.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"В Ірпені, в районі Романівки, розкопали братську могилу", – написав він.
За інформацією депутата, знайдене поховання датується 1943 роком.
"Можливо, колись будуть встановлені імена загиблих у Другій світовій війні", – припустив В'язовченко.
Судячи з фото, опублікованого депутатом міськради, у братській могилі поховано тіла не менше 15 осіб.
- 3 квітня 2022 року у Міноборони заявили про звільнення від окупантів усієї території Київської області.
- Лише на початок травня СБУ викрила 900 військових армії РФ, причетних до катувань українців.
- В Ірпені через російське вторгнення було зруйновано майже половину всіх будівель – 10 596 будівель з 22 149.
Читайте також: Розстріл евакуаційної колони в Ірпені. Поліція реконструювала події – відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Американський мегаполіс став побратимом Ірпеня і може взяти участь у його відбудові – мер 14.11.2022Зруйнований росіянами стадіон в Ірпені відбудують. Гроші почав збирати Андрій Шевченко 05.11.2022"Ирпень остался. Следующая остановка Киев". Журналісти відтворили 3D-модель різанини у Бучі – відео 04.11.2022
Останні новини
Коментарі