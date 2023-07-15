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В Ірпені виявили братську могилу часів Другої світової війни – фото

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 06:40
В Ірпені виявили братську могилу часів Другої світової війни – фото - Фото
Братська могила в Ірпені (Фото: Тарас В'язовченко)

В Ірпені на Київщині виявили братську могилу часів Другої світової війни. Про це повідомив депутат Ірпінської міськради Тарас В'язовченко.

"В Ірпені, в районі Романівки, розкопали братську могилу", – написав він.

За інформацією депутата, знайдене поховання датується 1943 роком.

"Можливо, колись будуть встановлені імена загиблих у Другій світовій війні", – припустив В'язовченко.

Судячи з фото, опублікованого депутатом міськради, у братській могилі поховано тіла не менше 15 осіб.

В Ірпені виявили братську могилу часів Другої світової війни – фото

В Ірпені виявили братську могилу часів Другої світової війни – фото

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Наталія Медведєва
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Друга світова війнаірпіньбратська могила
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