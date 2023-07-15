В Ірпені на Київщині виявили братську могилу часів Другої світової війни. Про це повідомив депутат Ірпінської міськради Тарас В'язовченко.

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"В Ірпені, в районі Романівки, розкопали братську могилу", – написав він.

За інформацією депутата, знайдене поховання датується 1943 роком.

"Можливо, колись будуть встановлені імена загиблих у Другій світовій війні", – припустив В'язовченко.

Судячи з фото, опублікованого депутатом міськради, у братській могилі поховано тіла не менше 15 осіб.

3 квітня 2022 року у Міноборони заявили про звільнення від окупантів усієї території Київської області.

Лише на початок травня СБУ викрила 900 військових армії РФ, причетних до катувань українців.

В Ірпені через російське вторгнення було зруйновано майже половину всіх будівель – 10 596 будівель з 22 149.

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