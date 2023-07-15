В Ирпене обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны – фото

В Ирпене Киевской области обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны. Об этом сообщил депутат Ирпенского горсовета Тарас Вязовченко.

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"В Ирпене, в районе Романовки, раскопали братскую могилу", – написал он.

По информации депутата, найденное погребение датируется 1943 годом.

"Возможно, когда-нибудь будут установлены имена погибших во Второй мировой войне", – предположил Вязовченко.

Судя по фото, опубликованным депутатом горсовета, в братской могиле захоронены тела не менее 15 человек.

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