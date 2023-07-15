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В Ирпене обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 06:40
В Ирпене обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны – фото - Фото
Братская могила в Ирпене (Фото: Тарас Вязовченко)

В Ирпене Киевской области обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны. Об этом сообщил депутат Ирпенского горсовета Тарас Вязовченко.

"В Ирпене, в районе Романовки, раскопали братскую могилу", – написал он.

По информации депутата, найденное погребение датируется 1943 годом.

"Возможно, когда-нибудь будут установлены имена погибших во Второй мировой войне", – предположил Вязовченко.

Судя по фото, опубликованным депутатом горсовета, в братской могиле захоронены тела не менее 15 человек.

В Ирпене обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны – фото

В Ирпене обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны – фото

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Наталья Медведева
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Вторая мировая войнаирпеньбратская могила
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