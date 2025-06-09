В Одесі п’ятьох викрадачів засуджено за кіднепінг

Затримання учасників угруповання (Фото: Національна поліція)

В Одесі п’ятьох учасників організованої групи визнано винними у викраденні людини та вимаганні й засуджено до позбавлення волі на строк від 8 до 10 років. Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

Як встановило досудове слідство, у березні 2021 року в Одесі організована група викрала 20-річного сина місцевих підприємців.

Хлопця перевезли до Києва та утримували зв’язаним в орендованій квартирі, вимагаючи від батьків викуп у $1 млн.

Аби змусити родину виконати вимоги, злочинці записували відео з погрозами, приставляючи до голови хлопця пістолет і змушуючи його благати про порятунок.

Родичі звернулися за допомогою до поліції. За кілька днів викрадачів було затримано, а потерпілого звільнено. На вирок суду вони очікували під вартою.

Учасників організованої групи, серед яких є уродженці України та Закавказзя, визнано винними у незаконному позбавленні волі, викраденні людини та вимаганні (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Вироком суду трьох учасників засуджено до 10 років позбавлення волі, ще двох – до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.