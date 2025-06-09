В Одессе пять похитителей осуждены за киднепинг

Задержание участников группировки (Фото: Национальная полиция)

В Одессе пять участников организованной группы признаны виновными в похищении человека и вымогательстве и приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 10 лет. Об этом сообщают Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

Как установило досудебное следствие, в марте 2021 года в Одессе организованная группа похитила 20-летнего сына местных предпринимателей.

Парня перевезли в Киев и удерживали связанным в съемной квартире, требуя от родителей выкуп в $1 млн.

Чтобы заставить семью выполнить требования, преступники записывали видео с угрозами, приставляя к голове парня пистолет и заставляя его умолять о спасении.

Родственники обратились за помощью в полицию. Через несколько дней похитители были задержаны, а потерпевший освобожден. Приговор суда они ждали под стражей.

Участники организованной группы, среди которых есть уроженцы Украины и Закавказья, признаны виновными в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Приговором суда трое участников осуждены к 10 годам лишения свободы, еще двое – к восьми годам заключения с конфискацией имущества.