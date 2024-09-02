Знущання з 12-річної дитини під Полтавою. Після скандалу зі штрафами поліція оголосила підозри

Справа стала резонансною не лише через дії фігурантів проти потерпілого, а й через те, що батьки кривдників відбулися лише штрафами

Люди, які зібралися 31 серпня під Котелевським відділенням поліції (Фото: Суспільне Полтава)

Фігуранти скандальної справи про знущання з 12-річної дитини у Полтавській області отримали підозри. Про це повідомила Нацполіція.

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Правоохоронці встановили осіб, які в червні знущалися з неповнолітнього на місцевому пляжі в селищі Котельва. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

15-річний фігурант отримав підозру за частиною 4 статті 153 (сексуальне насильство). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.

22-річний фігурант підозрюється за тією ж статтею, а ще за статтею про втягнення неповнолітніх та малолітніх у протиправну діяльність (частина 2 статті 304, від чотирьох до 10 років тюрми).

Також у поліції наголосили, що начальник ГУНП у Полтавській області призначив службове розслідування за несвоєчасне внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. На цей час четверо поліціянтів (начальник сектору поліцейської діяльності в Котельві, його заступник та ювенальний інспектор, а також заступник начальника відділення поліції в Зінькові, який на момент виявлення злочину виконував обов’язки начальника сектору поліцейської діяльності в Котельві) усунуті від виконання службових обов’язків.

Після завершення службового розслідування керівництво поліції Полтавщини обіцяє "відповідні управлінські рішення".

30 серпня користувачка Instagram Ярослава Схороход опублікувала допис про те, що у Котельві підлітки знущалися з 12-річної дитини. Спочатку вони побили хлопчика, а потім почали чинити сексуальне насильство – зґвалтували палкою і зняли це на відео.

Історія набула розголосу зокрема і через те, що батьки фігурантів відбулися лише адміністративними штрафами по 850 та 1190 грн. Як стало відомо з реєстру судових рішень, дії фігурантів щодо потерпілого розцінили як хуліганські.

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