Издевательство над 12-летним под Полтавой. После скандала со штрафами объявлены подозрения

Дело стало резонансным не только из-за действий фигурантов против потерпевшего, но и из-за того, что родители обидчиков отделались только штрафами

Люди, собравшиеся 31 августа под Котелевским отделением полиции (Фото: Суспільне Полтава)

Фигуранты скандального дела об издевательствах над 12-летним ребенком в Полтавской области получили подозрения. Об этом сообщила Нацполиция.

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Правоохранители установили лиц, которые в июне издевались над несовершеннолетним на местном пляже в поселке Котельва. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

15-летний фигурант получил подозрение по части 4 статьи 153 (сексуальное насилие). Статья предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 10 лет.

22-летний фигурант подозревается по той же статье, а также по статье о вовлечении несовершеннолетних и малолетних в противоправную деятельность (часть 2 статьи 304, от четырех до 10 лет тюрьмы).

Также в полиции отметили, что начальник ГУНП в Полтавской области назначил служебное расследование за несвоевременное внесение сведений в единый реестр досудебных расследований. Сейчас четверо полицейских (начальник сектора полицейской деятельности в Котельве, его заместитель и ювенальный инспектор, а также заместитель начальника отделения полиции в Зенькове, который на момент выявления преступления исполнял обязанности начальника сектора полицейской деятельности в Котельве) отстранены от выполнения служебных обязанностей.

После завершения служебного расследования руководство полиции Полтавской области обещает "соответствующие управленческие решения".

30 августа пользователь Instagram Ярослава Схороход опубликовала сообщение о том, что в Котельве подростки издевались над 12-летним ребенком. Сначала они избили мальчика, а затем начали совершать сексуальное насилие – изнасиловали палкой и сняли это на видео.

История получила огласку, в том числе и потому, что родители фигурантов отделались лишь административными штрафами по 850 и 1190 грн. Как стало известно из реестра судебных решений, действия фигурантов в отношении потерпевшего расценили как хулиганские.

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