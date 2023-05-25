На автодорозі Харків-Київ близько 12:00 вибухнув бензовоз, внаслідок аварії загинув водій. Про це у Telegram повідомив глава обласної поліції Андрій Нєбитов.

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Інцидент стався поблизу Бзіва, що в Броварському районі Київщини.

За словами Нєбитова, водій не впорався з керуванням, машина влетіла в кювет і спалахнула. Водій загинув на місці.

8 квітня 2023 року на трасі Кишинів-Київ перекинувся автобус, були постраждалі українці.

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