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На трасі Харків-Київ вибухнув бензовоз. Загинув водій – фото, відео видео

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25.05.2023, 15:08
Відео: Андрій Нєбитов
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На автодорозі Харків-Київ близько 12:00 вибухнув бензовоз, внаслідок аварії загинув водій. Про це у Telegram повідомив глава обласної поліції Андрій Нєбитов.

Інцидент стався поблизу Бзіва, що в Броварському районі Київщини.

За словами Нєбитова, водій не впорався з керуванням, машина влетіла в кювет і спалахнула. Водій загинув на місці.

Фото: Андрій Нєбитов
  • 8 квітня 2023 року на трасі Кишинів-Київ перекинувся автобус, були постраждалі українці.

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Мілана Головань
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