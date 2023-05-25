На автодороге Харьков-Киев около 12:00 взорвался бензовоз, в результате аварии погиб водитель. Об этом в Telegram сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

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Инцидент произошел возле Бзова в Броварском районе Киевской области.

По словам Небытова, водитель не справился с управлением, машина влетела в кювет и загорелась. Водитель погиб на месте.

8 апреля 2023 года на трассе Кишинев-Киев перевернулся автобус, были пострадавшие среди украинцев.

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