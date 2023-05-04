Не доехал на репетицию парада. В Петербурге "Искандер" влетел в отбойник на дороге – видео

В Санкт-Петербурге 4 мая ракетный комплекс "Искандер" влетел в заграждение на кольцевой дороге. Об этом написало российское пропагандистское издание Фонтанка, обнародовав видео.

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На ролике можно увидеть, как ОТРК врезался в отбойник и чуть не выехал на встречную полосу.

Пропагандисты предположили, что "Искандер", вероятно, ехал на репетицию парада к 9 мая.

В этом году парад в Санкт-Петербурге пройдет без авиации. Более 20 российских городов решили вообще не проводить парадов – в основном из-за "мер безопасности".

СПРАВКА. "Искандер" – баллистический оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

Ранее 4 мая в Нижегородской области РФ фура, перевозившая танковые осколочно-фугасные снаряды, столкнулась с грузовиком с цистерной топлива.

После ДТП все боеприпасы высыпались на дорогу, сообщил пропагандистский Telegram-канал Baza.

20 апреля 2023 года в России на трассе под Тулой перекинулся зенитно-ракетный комплекс С-400.

Олег Васьків

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