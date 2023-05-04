UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Не доехал на репетицию парада. В Петербурге "Искандер" влетел в отбойник на дороге – видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 16:49
Не доехал на репетицию парада. В Петербурге
Российский "Искандер" (скриншот с видео)

В Санкт-Петербурге 4 мая ракетный комплекс "Искандер" влетел в заграждение на кольцевой дороге. Об этом написало российское пропагандистское издание Фонтанка, обнародовав видео.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На ролике можно увидеть, как ОТРК врезался в отбойник и чуть не выехал на встречную полосу.

Пропагандисты предположили, что "Искандер", вероятно, ехал на репетицию парада к 9 мая.

В этом году парад в Санкт-Петербурге пройдет без авиации. Более 20 российских городов решили вообще не проводить парадов – в основном из-за "мер безопасности".

СПРАВКА. "Искандер" – баллистический оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

Ранее 4 мая в Нижегородской области РФ фура, перевозившая танковые осколочно-фугасные снаряды, столкнулась с грузовиком с цистерной топлива.

После ДТП все боеприпасы высыпались на дорогу, сообщил пропагандистский Telegram-канал Baza.

  • 20 апреля 2023 года в России на трассе под Тулой перекинулся зенитно-ракетный комплекс С-400.
Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп Россия искандер отрк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 