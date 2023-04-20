В России под Тулой слетел в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400 – видео

В России на трассе М2-Крым под Тулой опрокинулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Mash.

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По информации канала, ДТП произошло около 10:30 утра. Дорогу на въезд и выезд перекрыли приблизительно в 12:00.

По предварительным данным, С-400 двигался в составе колонны, но по дороге отстал. Его водитель якобы не справился с управлением и слетел в кювет.

РосСМИ сообщают, что С-400 до сих пор лежит на обочине.

Боекомплект не был активирован, сообщили пропагандисты.

14 января 2023 года оккупанты атаковали Киев с ЗРК С-400.

17 января в ВСУ сообщили, что эти ракеты летят более чем на 200 км.

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Мілана Головань

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