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В России под Тулой слетел в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400 – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 21:00
В России под Тулой слетел в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400 – видео - Фото
Опрокинутый С-400 (Фото: росСМИ)

В России на трассе М2-Крым под Тулой опрокинулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Mash.

По информации канала, ДТП произошло около 10:30 утра. Дорогу на въезд и выезд перекрыли приблизительно в 12:00.

По предварительным данным, С-400 двигался в составе колонны, но по дороге отстал. Его водитель якобы не справился с управлением и слетел в кювет.

РосСМИ сообщают, что С-400 до сих пор лежит на обочине.

Боекомплект не был активирован, сообщили пропагандисты.

Читайте также: ВСУ: Комплексы С-300 и С-400, которыми РФ может бить по Киеву, нужно уничтожать на позициях

Мілана Головань
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