У Києві відбулась бійка між поліціянтами та протестувальниками, що мітингували проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny. Про це з місця події повідомляє Суспільне та публікує відео.

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Інцидент стався на Подолі біля кінотеатру "Жовтень", де й проходить фестиваль.

Мітинг проти заходу зібрала організація "Права молодь", члени якої прийшли "відстоювати традиційні цінності", розповіли медіа учасники події.

Між правоохоронцями та протестувальниками спалахнула сутичка – й поліціянти затримали усіх демонстрантів. Як пояснили у відомстві, це зробили для "перевірки документів".

В організації "Права молодь" заявили, що акція була мирної, і що її учасники були неозброєними та не проявляли агресію.

Столична поліція поки що не коментувала інцидент.