У Києві сталась бійка між поліціянтами та мітингарями проти ЛГБТК+ фестивалю – відео
У Києві відбулась бійка між поліціянтами та протестувальниками, що мітингували проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny. Про це з місця події повідомляє Суспільне та публікує відео.
Інцидент стався на Подолі біля кінотеатру "Жовтень", де й проходить фестиваль.
Мітинг проти заходу зібрала організація "Права молодь", члени якої прийшли "відстоювати традиційні цінності", розповіли медіа учасники події.
Між правоохоронцями та протестувальниками спалахнула сутичка – й поліціянти затримали усіх демонстрантів. Як пояснили у відомстві, це зробили для "перевірки документів".
В організації "Права молодь" заявили, що акція була мирної, і що її учасники були неозброєними та не проявляли агресію.
Столична поліція поки що не коментувала інцидент.
- Напередодні фестивалю Sunny bunny у мережі стався скандал через те, що дати заходу припадають на Великдень.
- Натомість організатори заявили, що дати проведення узгоджуються завчасно згідно з міжнародним фестивальним календарем і зафіксовані у другій половині квітня.