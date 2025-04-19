У Києві відбулась бійка між поліціянтами та протестувальниками, що мітингували проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny. Про це з місця події повідомляє Суспільне та публікує відео.

Інцидент стався на Подолі біля кінотеатру "Жовтень", де й проходить фестиваль.

Мітинг проти заходу зібрала організація "Права молодь", члени якої прийшли "відстоювати традиційні цінності", розповіли медіа учасники події.

Між правоохоронцями та протестувальниками спалахнула сутичка – й поліціянти затримали усіх демонстрантів. Як пояснили у відомстві, це зробили для "перевірки документів".

В організації "Права молодь" заявили, що акція була мирної, і що її учасники були неозброєними та не проявляли агресію.

Столична поліція поки що не коментувала інцидент.

  • Напередодні фестивалю Sunny bunny у мережі стався скандал через те, що дати заходу припадають на Великдень.
  • Натомість організатори заявили, що дати проведення узгоджуються завчасно згідно з міжнародним фестивальним календарем і зафіксовані у другій половині квітня.
Читайте також
Фільм "Квір" з Денієлом Крейґом у головній ролі: красива самотність і трохи скандалу
поліціякиївбійкаЛГБТК+