В Киеве произошла драка между полицейскими и митингующими против ЛГБТК+ фестиваля – видео
В Киеве произошла драка между полицейскими и протестующими, митинговавшими против ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny. Об этом с места происшествия сообщает Суспільне и публикует видео.
Инцидент произошел на Подоле у кинотеатра "Жовтень", где и проходит фестиваль.
Митинг против мероприятия собрала организация "Права молодь", члены которой пришли "отстаивать традиционные ценности", рассказали участники события.
Между стражами порядка и протестующими вспыхнула стычка – и полицейские задержали всех демонстрантов. Как пояснили в ведомстве, это было сделано для "проверки документов".
В организации "Права молодь" заявили, что акция была мирной, и что ее участники были невооруженными и не проявляли агрессию.
Столичная полиция пока еще не комментировала инцидент.
- Накануне фестиваля Sunny bunny в сети произошел скандал из-за того, что даты мероприятия приходятся на Пасху.
- В ответ организаторы заявили, что даты проведения согласовываются заранее согласно международному фестивальному календарю и зафиксированы во второй половине апреля.