В Киеве произошла драка между полицейскими и протестующими, митинговавшими против ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny. Об этом с места происшествия сообщает Суспільне и публикует видео.

Инцидент произошел на Подоле у кинотеатра "Жовтень", где и проходит фестиваль.

Митинг против мероприятия собрала организация "Права молодь", члены которой пришли "отстаивать традиционные ценности", рассказали участники события.

Между стражами порядка и протестующими вспыхнула стычка – и полицейские задержали всех демонстрантов. Как пояснили в ведомстве, это было сделано для "проверки документов".

В организации "Права молодь" заявили, что акция была мирной, и что ее участники были невооруженными и не проявляли агрессию.

Столичная полиция пока еще не комментировала инцидент.