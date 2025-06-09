Історії ветеранів-підприємців, виклики та можливості – у новому проєкті LIGA.net

"Від бойового братерства до бізнес-партнерства: єдність визначає майбутнє". LIGA.net розпочинає новий важливий проєкт

Ветеранський бізнес, гончарна майстерня DOVGAN-ART (Фото: facebook.com/Dovganart)

LIGA.net за підтримки фонду "Аскольд і Дір" розпочинає проєкт, у якому руйнуватиме стереотипи та покаже, як держава, суспільство й ветерани здатні працювати, як єдине ціле.

В умовах повномасштабної війни, коли щодня наші захисники та захисниці борються за незалежність України, не менш важливою є підтримка тих, хто повертається до цивільного життя.

Інтеграція ветеранів у суспільство – це спільна відповідальність, і LIGA.net розпочинає проєкт "Від бойового братерства до бізнес-партнерства: єдність визначає майбутнє". Ми покажемо, як держава, громадянське суспільство й ветерани здатні працювати, як єдине ціле.

LIGA.net висвітлюватиме історії ветеранів з різних регіонів України, кейси успішного бізнесу, досягнення, проблеми та виклики, з якими стикаються ветерани, а також наявні можливості й інструменти, що полегшують адаптацію.

Читайте незабаром на LIGA.net, щоб дізнатися більше, підтримати ветеранський бізнес і зробити внесок у спільне, стійке майбутнє України.

Цей проєкт став можливим завдяки підтримці норвезько-шведського фонду "Аскольд і Дір", який адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікацій за проєктом є відповідальністю LIGA.net та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання.