Истории ветеранов-предпринимателей, вызовы и возможности – в новом проекте LIGA.net
LIGA.net при поддержке фонда "Аскольд и Дир" начинает проект, в котором будет разрушать стереотипы и покажет, как государство, общество и ветераны способны работать как единое целое.
В условиях полномасштабной войны, когда ежедневно наши защитники и защитницы борются за независимость Украины, не менее важна поддержка тех, кто возвращается к гражданской жизни.
Интеграция ветеранов в общество – это общая ответственность, и LIGA.net начинает проект "От боевого братства к бизнес партнерству: единство определяет будущее". Мы покажем, как государство, гражданское общество и ветераны способны работать как единое целое.
LIGA.net будет освещать истории ветеранов из разных регионов Украины, кейсы успешного бизнеса, достижения, проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются ветераны, а также возможности и инструменты, облегчающие адаптацию.
Читайте вскоре на LIGA.net, чтобы узнать больше, поддержать ветеранский бизнес и внести вклад в общее, стойкое будущее Украины.
Этот проект стал возможным благодаря поддержке норвежско-шведского фонда "Аскольд и Дир", администрируемого ИСАР ІСАР Єднання в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины – двигатель реформ и демократии" за финансирование Норвегии и Швеции. Содержание публикаций по проекту является ответственностью LIGA.net и не отражает взгляды правительств Норвегии, Швеции или ИСАР ІСАР Єднання.