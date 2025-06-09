Истории ветеранов-предпринимателей, вызовы и возможности – в новом проекте LIGA.net

"От боевого братства к бизнес-партнерству: единство определяет будущее". LIGA.net начинает новый важный проект

Ветеранский бизнес, гончарная мастерская DOVGAN-ART (Фото: facebook.com/Dovganart)

LIGA.net при поддержке фонда "Аскольд и Дир" начинает проект, в котором будет разрушать стереотипы и покажет, как государство, общество и ветераны способны работать как единое целое.

В условиях полномасштабной войны, когда ежедневно наши защитники и защитницы борются за независимость Украины, не менее важна поддержка тех, кто возвращается к гражданской жизни.

Интеграция ветеранов в общество – это общая ответственность, и LIGA.net начинает проект "От боевого братства к бизнес партнерству: единство определяет будущее". Мы покажем, как государство, гражданское общество и ветераны способны работать как единое целое.

LIGA.net будет освещать истории ветеранов из разных регионов Украины, кейсы успешного бизнеса, достижения, проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются ветераны, а также возможности и инструменты, облегчающие адаптацию.

Читайте вскоре на LIGA.net, чтобы узнать больше, поддержать ветеранский бизнес и внести вклад в общее, стойкое будущее Украины.

Этот проект стал возможным благодаря поддержке норвежско-шведского фонда "Аскольд и Дир", администрируемого ИСАР ІСАР Єднання в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины – двигатель реформ и демократии" за финансирование Норвегии и Швеции. Содержание публикаций по проекту является ответственностью LIGA.net и не отражает взгляды правительств Норвегии, Швеции или ИСАР ІСАР Єднання.