Кабмін виділив 5,7 млрд грн на житло для ветеранів та сімей загиблих захисників

Олександр Порхун (Фото: Міністерство у справах ветеранів)

Міністерство у справах ветеранів України розподілило 5,7 млрд грн субвенцій на виплату грошової компенсації на придбання житла на 2024 рік. Про це повідомили на урядовому порталі.

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Грошову компенсацію за житло цього року отримають близько 2500 осіб, повідомив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Кабмін затвердив цей розподіл.

Кошти отримають:

→ особи з інвалідністю внаслідок війни I–II групи та члени сімей загиблих (померлих) захисників;

→ особи з інвалідністю внаслідок війни I–II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів;

→ внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Кошти перераховуватимуть на спеціальні рахунки одержувачів у Ощадбанку.

"Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що його ввели в експлуатацію", – сказав Порхун.