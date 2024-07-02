Кабмін виділив 5,7 млрд грн на житло для ветеранів та сімей загиблих захисників
Міністерство у справах ветеранів України розподілило 5,7 млрд грн субвенцій на виплату грошової компенсації на придбання житла на 2024 рік. Про це повідомили на урядовому порталі.
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Грошову компенсацію за житло цього року отримають близько 2500 осіб, повідомив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Кабмін затвердив цей розподіл.
Кошти отримають:
→ особи з інвалідністю внаслідок війни I–II групи та члени сімей загиблих (померлих) захисників;
→ особи з інвалідністю внаслідок війни I–II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів;
→ внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.
Кошти перераховуватимуть на спеціальні рахунки одержувачів у Ощадбанку.
"Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що його ввели в експлуатацію", – сказав Порхун.
- У березні уряд повідомляв, що в бюджеті на 2024 рік закладено близько 5,75 млрд грн на забезпечення житлом 2000 ветеранів війни та членів родин загиблих захисників.