Кабмин выделил 5,7 млрд грн на жилье для ветеранов и семей погибших защитников

Компенсацию за жилье в этом году получат около 2500 человек, сообщил Александр Порхун

Александр Порхун (Фото: Министерство по делам ветеранов)

Министерство по делам ветеранов Украины распределило 5,7 млрд грн субвенций на выплату денежной компенсации на приобретение жилья на 2024 год. Об этом сообщили на правительственном портале.

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Денежную компенсацию за жилье в этом году получат около 2500 человек, сообщил исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун. Кабмин утвердил это распределение.

Средства получат:

→ лица с инвалидностью в результате войны I–II группы и члены семей погибших (умерших) защитников;

→ лица с инвалидностью в результате войны I–II группы, участвовавших в боевых действиях на территории других государств и члены семей погибших (умерших) ветеранов;

→ внутренне перемещенные лица, участвовавшие в АТО/ООС и признанные участниками боевых действий или лицами с инвалидностью в результате войны III группы.

Средства будут перечисляться на специальные счета получателей в Ощадбанке.

"После получения средств ветераны и члены семей погибших самостоятельно выбирают жилье, которое желают приобрести. Такое жилье может быть как на вторичном рынке, так и на первичном — при условии, что его ввели в эксплуатацию", – сказал Порхун.