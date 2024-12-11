Канал LIGA.net у WhatsApp отримав офіційну верифікацію

Виключно перевірений, важливий і цікавий контент LIGA.net доступний у WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube та TikTok

Ілюстрація LIGA.net

Видання LIGA.net стало одним із перших серед українських медіа, яке отримало офіційну верифікацію у WhatsApp.

Це важливий крок для посилення присутності бренду в популярному месенджері, де мільйони користувачів щодня обмінюються новинами та інформацією.

"Попри меншу популярність в Україні, ніж інші месенджери, WhatsApp впевнено лідирує у світі. До того ж, враховуючи зворотний зв'язок наших підписників, які дедалі більше приділяють увагу безпеці даних, WhatsApp може стати чудовою альтернативою Telegram", – розповідає керівниця відділу соцмереж LIGA.net Леся Пантелеймонова.

Верифікований статус є офіційним підтвердженням того, що цей канал належить надійному та авторитетному джерелу інформації. Для медіа це не лише статусний знак, а й інструмент для зміцнення довіри аудиторії.

Запуск каналу LIGA.net у WhatsApp є частиною стратегії розширення доступу до якісної інформації через зручні платформи. Тут користувачі можуть отримувати новини України та світу, аналітику, коментарі експертів і багато іншого.

Як підписатися?

Знайти канал LIGA.net у WhatsApp можна за посиланням або через пошук у застосунку.

Нагадаємо, що крім WhatsApp, LIGA.net представлена на багатьох інших популярних платформах, зокрема Instagram, Facebook, Telegram, YouTube та TikTok, що дає змогу охоплювати різні аудиторії та забезпечувати максимальну зручність доступу до контенту.