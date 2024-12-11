Канал LIGA.net в WhatsApp получил официальную верификацию

Исключительно проверенный, важный и интересный контент LIGA.net доступен в WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube и TikTok

Иллюстрация LIGA.net

Издание LIGA.net стало одним из первых среди украинских медиа, получивших официальную верификацию в WhatsApp.

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Это важный шаг для усиления присутствия бренда в популярном мессенджере, где миллионы пользователей ежедневно обмениваются новостями и информацией.

"Несмотря на меньшую популярность в Украине, чем другие мессенджеры, WhatsApp уверенно лидирует в мире. К тому же, учитывая обратную связь наших подписчиков, которые все больше уделяют внимание безопасности данных, WhatsApp может стать отличной альтернативой Telegram", – рассказывает руководитель отдела соцсетей LIGA.net Леся Пантелеймонова.

Верифицированный статус является официальным подтверждением того, что этот канал принадлежит надежному и авторитетному источнику информации. Для медиа это не только статусный знак, но и инструмент укрепления доверия аудитории.

Запуск канала LIGA.net в WhatsApp является частью стратегии расширения доступа к качественной информации через удобные платформы. Здесь пользователи могут получать новости Украины и мира, аналитику, комментарии экспертов и многое другое.

Как подписаться?

Найти канал LIGA.net в WhatsApp можно по ссылке или через поиск в приложении.

Напомним, что помимо WhatsApp, LIGA.net представлена на многих других популярных платформах, в частности Instagram, Facebook, Telegram, YouTube и TikTok, что позволяет охватывать разные аудитории и обеспечивать максимальное удобство доступа к контенту.