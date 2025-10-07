Росія за добу 26 разів атакувала енергетичні об'єкти в різних областях України

Україні потрібно більше систем ППО та РЕБ, щоб захистити критичну інфраструктуру від ворожих ударів

Світлана Гринчук (Фото: t.me/energyofukraine)

За добу 7 жовтня Росія атакувала енергетичні об'єкти України 26 разів. Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Вона провела зустріч з послами "Великої сімки" (G7) та передала їм перелік першочергових потреб в енергетичному секторі.

За словами Гринчук, фактично під щоденним прицілом ворога перебувають Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області. Інфраструктура потребує захисту.

"Тож серед наших потреб найперше – це захист. Нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність", – наголосила міністерка.

За її словами, нарощування обсягів виробництва енергетичного устаткування є також критично важливим. Гринчук закликала партнерів допомогти з додатковим обладнанням, не обов'язково новим.

У пріоритеті також і накопичення достатніх обсягів природного газу. Міністерка зазначила, що для України важливо нарощувати імпорт зараз, коли ворог намагається зруйнувати газову інфраструктуру України.

"Маємо перелік нагальних потреб, який передаємо "Групі семи" для подальшого опрацювання з кожною країною G7 більш предметно. Вдячна партнерам за висловлену готовність працювати над швидкими рішеннями, яких потребує Україна", – сказала Гринчук.