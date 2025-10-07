Россия за сутки 26 раз атаковала энергетические объекты в разных областях Украины

Украине нужно больше систем ПВО и РЭБ, чтобы защитить критическую инфраструктуру от вражеских ударов

Светлана Гринчук (Фото: t.me/energyofukraine)

За сутки 7 октября Россия атаковала энергетические объекты Украины 26 раз. Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она провела встречу с послами "Большой семерки" (G7) и передала им перечень первоочередных потребностей в энергетическом секторе.

По словам Гринчук, фактически под ежедневным прицелом врага находятся Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области. Инфраструктура нуждается в защите.

"Поэтому среди наших потребностей первое – это защита. Нам нужно больше систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить критическую инфраструктуру. В приоритетах и развитие пассивной физической защиты, которая уже продемонстрировала свою эффективность", – подчеркнула министр.

По ее словам, наращивание объемов производства энергетического оборудования также критически важно. Гринчук призвала партнеров помочь с дополнительным оборудованием, не обязательно новым.

В приоритете также и накопление достаточных объемов природного газа. Министр отметила, что для Украины важно наращивать импорт сейчас, когда враг пытается разрушить газовую инфраструктуру Украины.

"Есть перечень насущных потребностей, который передаем "Группе семи" для дальнейшей проработки с каждой страной G7 более предметно. Благодарна партнерам за выраженную готовность работать над быстрыми решениями, в которых нуждается Украина", – сказала Гринчук.