Розмитнення авто для військових: як отримати пільги за УБД у 2025 році

Хто має право на нульове розмитнення за УБД у 2025 році та які документи потрібні для оформлення пільг

Розмитнення авто для УБД / Фото: Facebook - Авто для ЗСУ

Після початку повномасштабної війни з 1 квітня 2022 року були введені пільги на розмитнення авто. Українці могли ввозити авто з-за кордону, не сплачуючи мита. Але ці послаблення були скасовані вже у липні того ж 2022 року.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У Верховній Раді України розглядаються законопроєкти, що можуть надати право на нульове розмитнення всім учасникам бойових дій. Проте зараз пільги має одна категорія військовослужбовців.

Хто має пільги на розмитнення авто у 2025 році

Нульове розмитнення авто передбачено для військовослужбовців, які ввозять авто на військові потреби. За словами Дениса Шмигаля, такі авто під час перетину кордону будуть вважатися гуманітарною допомогою.

Гуманітарні вантажі під час воєнного стану мають спрощену процедуру розмитнення та звільняються від сплати мита.

Умови для отримання нульового розмитнення за УБД

Обов’язковою умовою для отримання автомобіля для ЗСУ є офіційний запит від військового чи військової частини. Якщо запит подає фізична особа чи підприємство – пільг на розмитнення не буде.

Покупцем може виступати фізична особа (волонтер), громадська організація або благодійний фонд. Військовослужбовець не може напряму купувати автомобіль для ЗСУ.

Умови для отримання нульового розмитнення:

сформований запит від військових або військової частини на авто;

покупець – громадська або благодійна організація;

авто оформлюється як гуманітарний вантаж, а не як транспортний засіб;

авто обов’язково передається до армії.

Пропуск гуманітарних вантажів через кордон здійснюється за місцем перетину митного кордону України згідно із Законом 1192-XIV "Про гуманітарну допомогу". Автомобілі, які переправили з-за кордону для потреб ЗСУ, не можна використовувати для власних потреб.

Які документи потрібні для пільгового розмитнення

У разі виконання вище вказаних умов можливо скористатися нульовим розмитненням. Для цього необхідні такі документи:

лист-запит із військової частини до благодійної або громадської організації;

лист від організації, що купує авто, до обласної військової адміністрації;

лист від організації-покупця до митної служби;

спеціальна декларація під час перетину кордону;

ID-номер для гуманітарної допомоги.

Особа, що перевозить відповідний товар, має заповнити декларацію згідно зі зразком.

Декларація / Фото: zakon.rada.gov.ua

Для швидкого пропуску через кордон особам, які перевозять авто, варто мати гарантійний лист, де вказаний кінцевий користувач. Гарантійні листи зберігаються Державною митною службою. Кінцевий користувач впродовж трьох днів із дня отримання авто має проінформувати Державну службу експортного контролю про їх отримання.

Гарантійний лист / Фото: zakon.rada.gov.ua

Згідно з Постановою № 174 від 1 березня 2022 року "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану", Державна митна служба та Державна прикордонна служба під час воєнного стану повинні забезпечити невідкладний пропуск гуманітарної допомоги через державний кордон України.